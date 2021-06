Angajatii unei benzinarii, acuzati ca au furat peste 1.000 de litri de motorina, in cardasie cu soferii de camion

"Din cercetari a rezultat ca, in perioada 14 - 28 iunie 2021, angajatii unei statii de carburanti, avand complicitatea unor soferi de camioane care ar fi intrat in statie pentru a alimenta, ar fi sustras peste 1.000 de litri de combustibil pe care, ulterior, l-ar fi depozitat in bidoane si l-ar fi comercializat catre diverse persoane", a anuntat IPJ Alba.In cadrul cercetarilor, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, efectueaza opt perchezitii , toate in judetul Alba, la o statie de carburanti si la domiciliile a sase persoane, angajati ai statiei, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat.