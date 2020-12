Hotii romani au furat un monument din Bruges si l-au topit pentru bani. Sculptorul cere un milion de euro despagubire

Sculptorul a solicitat un milion de euro in instanta

Presa din Belgia scrie ca statuile urmau sa fie mutate in parcul King Albert I, renovat.Localnicii au ramas muti de uimire in dimineata zilei de 1 iunie 2018, cand au realizat ca de sub ochii lor a disparut fara urma un intreg grup statuar care cantarea nu mai putin de 5 tone. Asta pentru ca romanii au actionat la adapostul noptii si s-au coordonat ca in filme, lasand putine urme. De un an de zile au avut nevoie anchetatorii pentru a gasi primele piste, iar firul anchetei a dus ulterior la romani.Politia belgiana a descoperit ca din retea faceau parte cel putin 30 de persoane, iar ramificatiile se intindeau in Benelux si Franta. 13 dintre hoti au fost arestati anul trecut, la inceputul lunii martie, iar ulterior au mai fost prinsi inca cinci.Cotidianul De Krant van West - Vlaanderen noteaza ca ancheta a durat un an, si ca printre membrii bandei arestati pe 1 martie 2019, s-a numarat inclusiv liderul gruparii din Bruxelles. Potrivit sursei citate, acestia erau raspanditi in mai multe orase din Belgia si Olanda, dar actionau coordonat ori de cate ori "prada" era importanta.In ce priveste monumentul disparut aparent fara urma, politistii au reusit sa afle ca a fost demontat si dus pe bucati in Olanda, la o topitorie, unde a fost topit. Nu se stie exact cati bani au primit romanii pentru statuie, insa se pare ca nu se aflau la prima isprava de acest gen. Anchetatorii au informatii ca hotii au dat astfel de lovituri si in Franta si Germania, chiar daca de mai mica amploare.Autoritatile belgiene au acum o problema, pentru ca prejudiciul nu a fost recuperat, iar autoarea sculpturii, artista Livia Canestraro, a solicitat in instanta o despagubire de un milion de euro pentru acest furt . "Hotii au distrus o parte din mostenirea orasului Bruges", a spus, in fata judecatorilor, fiica artistei, Livia Depuydt. De asemenea, Primaria Bruges, proprietara statuilor solicita daune de 125.000 de euro si intentioneaza sa ridice alte statui in acel plasament.Procurorii au cerut sase ani de inchisoare pentru liderul bandei, respectiv intre patru si opt ani pentru ceilalti membri ai bandei. Procesul s-a prelungit, insa, dupa ce in prima instanta judecatorii au mers pe mana procurorului.CITESTE SI: