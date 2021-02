Hotii romani care au terorizat Ibiza. I-au spart vila celebrului artist britanic James Blunt si au comis alte 11 jafuri

12 spargeri de milioane

Si-au facut un adevarat depozit pentru prada

Garda Civila din Spana a arestat doi romani care au comis, in ultimele luni, zeci de spargeri in Ibiza. Printre cei care au fost jefuiti se numara si artistul britanic James Blunt. Potrivit Diario de Mallorca , din resedinta lui Blunt au disparut nu doar bani, ci si haine, un ceas de la bunicul sau si o baioneta din perioada in care artistul fost soldat in armata britanica si a luptat in razboiul din Kosovo.Hotii au comis numai in ultimele luni 12 spargeri. Confruntate cu un adevarat val de infractiuni , autoritatile spaniole au lansat "Operatiunea Second", in urma careia au fost arestati cei doi romani.Potrivit presei iberice, romanii actionau ca niste profesionisti si nu loveau niciodata la voia intamplarii. Ei isi planificau cu grija fiecare spargere si actionau doar dupa ce isi supravegheau cu atentie victimele si stiau cu exactitate cum ar putea neutraliza sistemele de alarma. De altfel, fiecare lovitura a fost data in timpul noptii, iar de fiecare data ei au lovit exact atunci cand proprietarii erau plecati de acasa.CITESTE SI: Moartea suspecta a unei tinere romance disparute in Spania din 8 ianuarie. Autoritatile cred ca ar putea fi mana Mafiei Sursa citata mai noteaza ca romanii au fost prinsi de o patrula a Garzii Civile din Santa Eularia des Riu, care i-a surprins in Santa Gertrudis de Fruitera, un sat mic de pe insula. In acel moment, hotii filau o noua victima si pregateau un alt atac . Reactia pe care au avut-o la vederea politistilor i-a dat de gol. In momentul in care oamenii legii s-au apropiat de ei, cei doi au demarat in tromba, insa au fost in cele din urma prinsi si arestati, dupa o cursa ca-n filme.Ulterior, anchetatorii au descoperit un adevarat depozit in care hotii adunau obiectele furate. Printre obiectele sustrase s-au numarat doua sculpturi si mai multe picturi de la autori renumiti, sute de sticle de vin scump de colectie, coniac, sampanie, ceasuri de mana din secolul al XIX-lea, sculpturi din jad, tacamuri din aur si argint, bijuterii valoroase si bani cash. Aici au fost gasite si cele doua obiecte cu valoare sentimentala pentru James Blunt. De altfel, britanicul oferise chiar si o recompensa pentru cine va oferi informatii care sa duca la prinderea hotilor si recuperarea obiectelor.Ancheta politistilor spanioli continua, iar in acest moment exista informatii ca cei doi romani nu ar fi actionat singuri. Surse din cadrul anchetei, citate de presa spaniola, indica faptul ca romanii ar face parte dintr-o grupare mai vasta de hoti care actionau cu predilectie in Insulele Baleare, dar si in Spania continentala sau in Insulele Canare.