Corpul de control al Ministerului Sanatatii verifica acuzatiile ca sectia ATI a Institutului Bals ar fi condusa de un medic fara expertiza

Corpul de control va verifica acuzatiile formulate de Societatea Romana de Anestezie-Terapie Intensiva, care reuneste medicii ATI din Romania, conform carora sectia ATI a Institutului Bals ar fi condusa, de 11 ani, "ilegal, de un medic fara nicio expertiza in ATI, ca urmare a abuzului de putere al lui Streinu-Cercel", iar o parte dintre pacientii COVID care au decedat in sectia ATI nu ar fi primit niciun fel de medicatie antivirala.Societatea Romana de Anestezie-Terapie Intensiva anunta intr-un memoriu adresat ministrului Sanatatii si lui Raed Arafat ca "se opune si protesteaza energic impotriva oricarei viitoare forme de detasare (voluntara sau nu) a personalului de specialitate ATI (medici si asistente) in sectia ATI a Institutului de Boli Infectioase Matei Bals".Motivarea este ca "de peste 11 ani, ca urmare a abuzului de putere al prof.dr. Adrian-Streinu-Cercel, sectia ATI de la Matei Bals este condusa ilegal (cu delegatie) de catre dr. Doina Iovanescu - medic primar de boli infectioase, fara nici un fel de expertiza in specialitatea ATI!", se arata in scrisoarea Societatii Romane de ATI, document obtinut de HotNews.ro. De asemenea, semnatarii documentului aratau ca "avem semnale ca exista pacienti care au decedat in sectiile ATI cu boala COVID-19 si nu au primit nici un fel de medicatie antivirala".Potrivit Societatii Romane de Anestezie-Terapie Intensiva, situatia de la Matei Bals este cunoscuta atat de secretarul de stat Raed Arafat, caruia Societatea ATI i-a trimis o scrisoare de protest, document obtinut de HotNews.ro, cat si de Ministerul Sanatatii, unde Societatea a depus un memoriu pe aceeasi tema pe data de 19 mai.