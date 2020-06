Hugh Jackman va fi Enzo Ferrari intr-un film regizat de Michael Mann

Ziare.

Regizorul filmului "Collateral", care isi doreste sa filmeze o continuare a filmului cult "Heat", are permisiunea de a filma din primavara "Ferrari", un film biografic care va prezenta un episod din viata celebrului constructor de automobile Enzo Ferrari.Hugh Jackman a fost ales pentru rolul principal, potrivit informatiilor revistei Variety.Povestea lungmetrajului se va desfasura in 1957 si va fi axata pe cum a reusit Enzo Ferrari sa depaseasca moartea fiului sau castigand celebra cursa Mille Miglia, organizata in Italia."Mann va contribui cu pasiunea sa la (...) lumea periculoasa a automobilisticii din anii 1950 pentru a crea o experienta cinematografica epica", indica un comunicat de presa al STX, care produce Ferrari.Inca din 2000 Mann a fost interesat de subiect. Hugh Jackmann a fost ales pentru rol inca din 2017.Michael Mann a dezvoltat timp de mai multi ani " Ford vs. Ferrari", realizat in final in 2019 de James Mangold, cu Matt Damon si Christian Bale in rolurile principale.