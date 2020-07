Hunedoara: Angajat al Consiliului Judetean, infectat cu COVID-19

Conform unui comunicat de presa transmis, vineri, de CJ Hunedoara, imediat dupa sosirea rezultatelor testului, in cursul serii zilei de joi, conducerea institutiei a dispus sesizarea Directiei de Sanatate Publica, intocmirea listei cu persoanele cu care angajatul a intrat in contact direct si izolarea acestora la domiciliu pana la finalizarea anchetei epidemiologice."In acelasi timp, Consiliul Judetean Hunedoara a achizitionat in regim de urgenta servicii de dezinfectie in imobilul in care se desfasoara activitatea, in toate spatiile de lucru, inclusiv cele folosite de Institutia Prefectului - Judetul Hunedoara. Procedura va demara in cursul zilei de vineri", precizeaza sursa citata.De asemenea, a fost suspendat accesul persoanelor straine in cladirea CJ Hunedoara.