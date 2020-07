Hunedoara: Minerii intoxicati cu fum la Mina Livezeni vor fi externati. Activitatea minei se reia

"Starea de sanatate a celor 15 salariati ai minei Livezeni este foarte buna. Nimeni nu este grav, dar asa a fost procedura, sa ramana internati in spital, pentru a nu aparea complicatii ulterioare. Joi dimineata vor ajunge acasa cu totii", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, Cristian Rosu.Potrivit acestuia, in cursul zilei de joi va fi pus in functiune si abatajul mecanizat de la Mina Livezeni, ceea ce va permite obtinerea unei productii de huila de 700-800 de tone pe zi, pentru o perioada de doi ani. Probele la acest abataj mecanizat, cel mai mare din Valea Jiului, s-au efectuat in cursul zilei de miercuri."Va incepe functionarea, din plin, a Minei Livezeni si nu vom mai avea probleme cu aprovizionarea cu carbune a termocentralei Mintia. Sper sa nu mai avem probleme cu carbunele si de acum sa putem functiona continuu cu termocentrala Mintia", a aratat Rosu.In aceste conditii, de joi va fi repornita si termocentrala Mintia, ale carei instalatii au fost oprite duminica noaptea din cauza ca in depozitele acesteia nu mai era carbune."Chiar daca termocentrala Mintia a fost oprita, populatia din Deva a avut apa calda printr-un procedeu tehnic ce permite ca apa sa ramana incalzita la o temperatura foarte mare", a completat administratorul special al CEH.In municipiul Deva sunt peste 4.500 de apartamente care folosesc apa calda furnizata in sistem centralizat de termocentrala Mintia.