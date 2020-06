Huneodara: Termocentrala Mintia se va opri din nou din lipsa de carbune

Ziare.

Cristian Istoc avertizeaza, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca "Romania va fi stearsa de pe harta energetica a Europei"."Termocentrala Mintia se va opri din nou din lipsa de carbune. Guvernul Orban pare incapabil sa asigure functionarea in siguranta a SEN, motiv care duce la importuri tot mai mari la energia electrica. Atat guvernul Orban cat si MEEMA sunt responsabili pentru acest faliment national. Hunedoara va fi astfel stearsa de pe harta energetica a Romaniei la fel cum Romania va fi stearsa de pe harta energetica a Europei. Rusine guvernantilor", a scris Istoc pe Facebook, sambata seara.Liderul Sindicatului Solidaritatea mai arat ca "opririle sunt tot mai dese pe mandatul PNL , iar Deva tot mai des fara apa calda"."Primaria Deva gira ministerul Energiei pe mandatul PSD cu privire la functionarea Termocentralei Mintia. Opririle sunt tot mai dese pe mandatul PNL, iar Deva tot mai des fara apa calda. Promisiunile premierului si cele ale vicepremierului au ramas simple vorbe. PNL a ajuns sa ne duca inainte de 1986, anul in care comunistii furnizau energia termica in sistem centralizat pentru municipiul Deva. Cu o singura oprire programata in luna august pana in anul 2007. In 2020 nu stim cand curge apa calda la robinete. Rusine d-le Orban, cu asa program de guvernare poate ne intoarcem in 1900 toamna", a mai scris Istoc.Cristian Istoc a declarat pentru News.ro ca Termocentrala Mintia va fi oprita chiar in noaptea de sambata spre duminica."Termocentrala Montia va fi oprita in aceasta noapte, la ora 1.00. Peste 4.700 de apartamente din Deva vor fi afectate de aceasta decizie, dar si cateva institutii tot din Deva. Motivul opririi este lipsa stocului de carbune. Inca din toamna am facut demersuri sa ni se asigure stocuri de la rezerva de stat, stocuri care ar fi asigurat functionarea in aceste perioade in care apar calamitati naturale. Acum avem zero stocuri", a declarat Istoc care a precizat ca termocentrala va ramane inchisa cel putin pana miercuri.Prefectura judetului Hunedoara a transmis un comunicat de presa in care arata ca oprirea activitatii Termocentralei Mintia are legatura cu inundatiile puternice din Valea Jiului, de vineri."In urma inundatiilor puternice care au avut loc in Valea Jiului in urma cu mai putin de 48 de ore, specialisti in minerit au hotarat ca activitatea in subteran sa fie oprita pentru cateva zile pentru a evita afectarea locurilor de munca din subteran. In consecinta, aprovizionarea cu carbune a Termocentralei Mintia va fi oprita pana aproximativ in jurul datei de 1 iulie. Decizia a fost luata ca urmare a pericolului iminent la care s-ar fi expus toti cei care lucreaza la minele din bazinul carbonifer Valea Jiului. In acest context, il informam pe domnul Cristian Istoc, un lider de sindicat de la termocentrala Mintia, ca fenomenele meteo extreme care au afectat atat orasul Lupeni cat si alte localitati din zona de vest a depresiunii Petrosani nu au fost determinate nici de guvernarea actuala, nici de oamenii politici", transmite Prefectura Hunedoara.Reprezentantii Prefecturii Hunedoara dau asigurari ca sistemul energetic national este functional si ca Hunedoara nu va fi stearsa de pe harta energetica a Romaniei."In final, ii informam pe toti hunedorenii ca judetul nostru nu va fi sters de pe harta energetica a Romaniei si nici tara noastra nu va disparea din productia de energie a Europei, asa cum transmite liderul de sindicat. Sistemul energetic national va functiona in continuare chiar daca suntem afectati pe moment de probleme tehnice, cauzate de dezlantuirea naturii", se mai arata in comunicatul Prefecturii Hunedoara.