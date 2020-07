I-a atacat autoturismul, apoi a hartuit-o. O femeie din Tecuci a fost confruntata de sotul ei la locul de munca

Ordinul de protectie pe care femeia il obtinuse era valabil din 27 iulie, insa acest aspect nu l-a impiedicat pe barbat sa ii atace autoturismul si sa o ameninte. Jandarmii au ajuns la timp la fata locului dupa ce femeia a apelat la 112, informeaza Viata Libera "Verificarile au aratat ca barbatul, in varsta de 46 de ani, a sosit la locul de munca al sotiei in jurul orei 20,40, a mers la autoturismul acesteia si i-a smuls numerele de inmatriculare, dupa care a intrat in interior si sub amenintari i-a spus femeii sa iasa afara", explica lt. Catalin Badin, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Galati, potrivit sursei citate.Sotul agresiv a fost ridicat de politie si i s-a deschis un dosar penal pentru incalcarea ordinului de protectie.