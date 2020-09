Iasi: Consilierii judeteni PNL au depus langere penala pe numele sefului CJ. Spitalul modular pentru bolnavii COVID-19 nu e functional nici dupa 5 luni

Dupa cinci luni de cand CJ a alocat fonduri pentru spitalul modular destinat bolnavilor COVID-19, acesta este inca nefunctional, sustin consilierii judeteni."Consiliul Judetean Iasi a virat catre A.D.I EURONEST suma de 14,4 milioane euro, in vederea achizitionarii unui Spital Mobil care sa fie utilizat pentru combaterea pandemiei Covid-19. Totodata, Consiliul Judetean Neamt a alocat in acelasi scop suma de 3,2 milioane euro, virata, de asemenea catre A.D.I EURONEST. Reamintim faptul ca A.D.I. EURONEST a derulat o procedura de achizitie publica prin metoda "negociere fara publicarea unui anunt", iar in urma acesteia a semnat cu SD GLOBAL LLC INVESTMENT&INDUSTRIAL TRADING CORPORATION (Ankara - Turcia) contractul de furnizare. Acest contract a fost incheiat pentru o perioada de 60 de zile, fiind prelungit ulterior in mai multe randuri. (...) La cinci luni de la votul dat in plenul Consiliului Judetean Iasi, dupa depasirea de 6 ori a termenelor de montare si dare in folosinta, Spitalul COVID de la Letcani nu este nici astazi functional", se arata intr-un comunicat al PNL Iasi, citat de Ziarul de Iasi Potrivit sursei citate, Curtea de Conturi a constatat ca:- nu exista elaborata o strategie a achizitiei publice a spitalului si respectiv a modului de gestionare ulterioara punerii in functiune- nu au fost prezentate inscrisuri prin care sa se sustina modul in care s-a procedat la identificarea riscurilor alocarii si utilizarii resurselor financiare si un plan de masuri pentru diminuarea acestora, in conditiile in care, alocarea resurselor financiare nu s-a realizat in baza unui contract de finantare cu prezentarea detaliata a obligatiilor ce revin asociatiei, modul de raportare a utilizarii sumelor alocate la termenele asumate, restituirea sumelor neutilizate, modul de exploatare pe timpul garantiei echipamentelor, etc.- nu exista un contract de management al spitalului, neregasindu-se evaluari cu privire la costurile exploatarii, inclusiv in ceea ce priveste personalul medical si modul de finantare a acestora, avizele de functionare (cel putin la nivel de corespondenta), costurile de intretinere si mentenanta, etc..