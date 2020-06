Iasi: Familia unui consilier PNL a castigat 120.000 de lei de la Primarie in 9 minute

Ziare.

com

Firma care a castigat contractele este Anthem STP SRL, proprietarii fiind Tatiana Ghizdovat si Serviu Ghizdovat, adica mama si fratele lui Vlad Ghizdovat, consilierul PNL, potrivit reporteris.ro. Contractele reprezinta 77% din cifra de afaceri inregistrata de firma Anthem STP in anul 2018. In plus, au fost atribuite la cateva luni de la intrarea primarului Mihai Chirica in PNL.