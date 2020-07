Iasi: Inca cinci cazuri de infectare cu coronavirus la Inspectoratul Scolar Judetean. Numarul persoanelor infectate a ajuns la sapte

Purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, a declarat ca investigatiile medicale au fost facute dupa ce doi angajati ai ISJ Iasi au fost confirmati cu COVID-19."Avand in vedere identificarea recenta a celui de-al doilea caz de COVID-19 in randul personalului angajat din cadrul ISJ Iasi, DSP a extins ancheta epidemiologica declansata initial pe data de 15 iulie. In urma testarii tuturor angajatilor care isi desfasoara activitatea in cadrul inspectoratului, astazi, 21 iulie, rezultatele de laborator au confirmat prezenta noului coronavirus la inca cinci angajati, doua persoane care lucreaza in cadrul unor proiecte educationale ale ISJ Iasi si trei angajati de la compartimentul administrativ. Pana in prezent, sapte persoane care isi desfasoara activitatea la ISJ Iasi au fost confirmate cu COVID-19", a spus Marius Voicescu.Conform metodologiei de supraveghere COVID-19 si prin aplicarea tuturor masurilor care se impun la nivel institutional, DSP continua ancheta epidemiologica prin stabilirea contactilor directi."Toate spatiile institutiei vor fi supuse unui nou proces de igienizare, conform procedurilor specifice, iar personalul angajat al ISJ Iasi va continua activitatea in regim de telemunca. Totodata, comunicarea cu publicul se va realiza online, iar activitatile din calendarele specifice, care presupun prezenta fizica a persoanelor, se vor desfasura la Scoala Postliceala Sanitara "Grigore Ghica Voda" Iasi", a declarat reprezentantul DSP Iasi.