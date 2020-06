Iasi: Mai multi primari PSD vor sa treaca la PNL

Ziare.

Intrebat intr-o conferinta de presa daca poarta negocieri cu unii primari PSD din judetul Iasi pentru a trece la PNL, ministrul Mediului, Costel Alexe, care este si liderul PNL Iasi, a spus ca exista edili social-democrati din judet care vor sa se alature liberalilor, pentru "a dezvolta Iasiul si Moldova"."Sunt foarte multi primari PSD si nu doar in judetul Iasi care nu s-au simtit sprijiniti in proiectele lor de catre conducerile judetene sau cea nationala PSD, pentru ca acolo au cu totul alte interese. Avem si in judet primari PSD foarte buni, care merita sprijiniti in proiectele lor si care vor sa se alature acestui parteneriat (intre Costel Alexe si primarul de Iasi Mihai Chirica - n.r.) pentru dezvoltarea Iasului si a Moldovei", a declarat Costel Alexe.El a precizat ca "nu exista primar, indiferent de culoarea lui politica, din judetul Iasi care sa-si fi dorit sa ajunga la un minister si sa nu-l fi sprijinit"."Oamenii de la Tomesti, ca si cei de la Miroslava sunt de aceeasi calitate umana ca si cei de la Ciurea. Nu am separat iesenii in functie de afinitatile lor politice sau de culoarea primarului. Ii tratam pe totI la fel, sprijinindu-i sa-si dezvolte comunitatile", a mai declarat Costel Alexe.El a afirmat ca in urmatoarele zile va exista o discutie in PNL Iasi referitoare la posibila venire in partid a unor edili PSD.Surse politice sustin ca in ultimele zile au existat discutii intre conducerea PNL Iasi si mai multi edili PSD pentru trecerea acestora la liberali.PNL are in judetul Iasi 30 de edili, in timp ce social-democrati au primari in peste 60 de localitati.