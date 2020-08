Iasi: Municipalitatea a achizitionat 30 de cosuri de gunoi stradale cu GPS si capacitate de recunoastere a vandalilor

Primarul Mihai Chirica a declarat, miercuri, ca pubelele stradale sunt alimentate cu energie solara, detin un sistem inteligent care detecteaza nivelul de umplere si compacteaza deseurile.Conform edilului, un astfel de sistem de colectare, in valoare de 5.000 de euro fara TVA, este dotat si cu sistem GPS, antifurt si antivandalism. Compactoarele au o capacitate de opt ori mai mare decat cosurile stradale obisnuite si determina o scadere a colectarii saptamanale cu 75%."Sistemul de salubritate din Iasi se alatura celui din marile orase ale lumii, precum Paris, Londra, New York, care folosesc deja aceste statii inteligente cu succes. Am instalat in Iasi 30 de astfel de compactoare de ultima generatie, pentru ca au performante deosebite. Sunt alimentate 100% din energie solara, au sistem de recunoastere a celor care le lovesc. Mai mult decat atat, pentru ca au memorie si voce, poti purta un mic dialog, poti transmite un mesaj sau poti veni cu indemnuri si explicatii pentru cei care le utilizeaza", a declarat primarul Mihai Chirica.Conform declaratiilor acestuia, astfel de cosuri de gunoi inteligente vor fi amplasate in toate cartierele din oras