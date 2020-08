Iasi: Primii 1.000 de donatori de sange din perioada starii de alerta primesc cate 500 de lei

Edilul a afirmat ca, din cauza pandemiei de COVID-19, multe persoane sunt reticente in a merge nu doar la spitale , ci si sa doneze sange.Ca urmare a apelurilor lansate de reprezentantii Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) catre populatie pentru a dona sange, municipalitatea a decis sa se alature demersului si sa acorde cate 500 de lei primilor 1.000 de donatori din perioada starii de alerta."Sunt foarte multi factori care contribuie la diminuarea vizibila a cantitatii de sange recoltate de la donatori, fapt care duce la consecinte foarte grave in salvarea de vieti. Sunt foarte multe accidente rutiere , in spitale se fac interventii chirurgicale grele care necesita chiar si transfuzii totale de sange. Ne-am propus sa facem un efort comunitar, motiv pentru care ne-am propus sa alocam un ajutor financiar pe perioada starii de pandemie. Multi dintre donatori evita in mod special de siguranta sa mai intre in centrele de transfuzii, dar incercam sa le atragem atentia printr-o suma de bani. E vorba de 500 de lei pentru fiecare persoana care doneaza o unitate completa, adica 400 de mililitri de sange. Asta inseamna ca putem salva o suta de vieti cu o mie de doze de sange", a spus primarul Mihai Chirica.El a spus ca, la fel ca si pana acum, ramane in sarcina cadrelor medicale de la CRTS sa faca triajul donatorilor de sange."Implicarea noastra se opreste aici: noi platim. De restul se organizeaza si se ocupa CRTS Iasi", a declarat primarul Mihai Chirica.Aceasta bonificatie se alatura altora oferite deja atat de municipalitatea ieseana, cum ar fi gratuitatea pe transportul in comun, dar si de legislatia in vigoare, care prevede ca donatorii de sa primeasca o zi libera de la locul de munca si tichete de masa.Potrivit directorului CRTS Iasi, Lavinia Scripcariu, in aceasta perioada a fost inregistrat cel mai mic numar de donatori din ultimii ani, stocul de sange fiind extrem de mic, in conditiile in care solicitarile venite din partea spitalelor sunt foarte mari. In prima jumatate a anului, media donatorilor a fost de 40 pe zi, cu 26% mai putin ca in aceeasi perioada a anului trecut. In aceste zile au fost si cate 30 donatori, desi din partea spitalelor din Iasi si judet au venit 38 de solicitari doar pentru grupa zero, care este cea mai rara.