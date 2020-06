IASI: Profesor supraveghetor la examenul de Bacalaureat infectat cu COVID

Ziare.

Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi, Laviniu Lacusta, a spus ca profesoara a participat la prima proba de luni a bacalaureatului."Nu a avut temperatura in momentul intrarii in sala de clasa. Speram ca ea nu a intrat in contact cu alte cadre didactice sau daca a intrat sa fie de o maniera in care nu putem vorbi de o infectare in acele cazuri punctuale. Din pacate astfel de situatii se intampla. Sunt convins ca sunt mai multe astfel de cazuri, dar o evaluare in ceea ce priveste amploarea impactului epidemiologic o vom face abia in urmatoarele zile.", a declarat Laviniu Lacusta, pentru radioiasi.ro