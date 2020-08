Iasi: Un centru de robotica si neuroabilitare va fi infiintat la Spitalul Clinic de Recuperare

Purtatorul de cuvant al Primariei Iasi, Sebastian Buraga, a anuntat ca reprezentantii Comitetului de Evaluare a Proiectelor din cadrul Programului Operational Comun ENI Romania - Republica Moldova 2014 - 2020 au instiintat municipalitatea ieseana ca proiectul "ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency" a obtinut punctajul maxim in cea de-a treia etapa de evaluare."Cu un total de 173 de puncte proiectul ocupa prima pozitie dintre proiectele aprobate pentru finantare. Proiectul vizeaza infiintarea unui centru de robotica si neuroreabilitare din cadrul unitatii medicale mentionate, asociati in cadrul proiectului fiind Municipiul Iasi si IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau. Valoarea totala a proiectului este de 6,6 milioane de lei, din care suma nerambursabila este de 3,6 milioane de lei. Durata de implementare a proiectului va fi de 24 de luni", a declarat Sebastian Buraga.Potrivit sursei citate, cladirea propusa pentru Centrul de Robotica si Neuroreabilitare urmeaza sa ofere cadrul optim de functionare pentru Sectia de Recuperare Neuromotorie a Spitalului Clinic de Recuperare cu ajutorul tehnologiilor de ultima generatie din domeniul recuperarii neurologice. Cu regim de inaltime P+1E partial, aceasta a fost organizata functional, spatial si volumetric tinand seama de o serie de criterii, cel mai important fiind separarea activitatilor si participantilor, personal medical, pacienti si studenti, avand circulatii dimensionate corespunzator pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, atat pe orizontala, cat si pe verticala, unite de obiectivul principal al constructiei: Laboratorul de Recuperare Medicala.Conform proiectului, prin infiintarea acestui Centru de Robotica si Neuroabilitare se doreste cresterea nivelului de eficienta si imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate in domeniul neurologiei, kinetoterapiei si neurochirurgiei prin construirea si dotarea cu echipamente specifice a Centrului de Robotica si Neuroreabilitare din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare din Municipiul Iasi, construirea unei cladiri anexe la Blocul I aferent Institutului de Neurologie si Neurochirurgie din Municipiul Chisinau, organizarea de traininguri speciale pe teme de recuperare neuromotorie si achizitia unor roboti specializati in recuperare neuromotorie a membrelor inferioare si superioare.