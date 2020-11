Iasul intra in scenariul rosu. Se inchid scolile, restaurantele, cafenelele si salile de jocuri de noroc

Marian Grigoras, prefectul judetului Iasi, a declarat pentru Ziare.com ca a fost convocat Consiliul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Masurile care se impun pentru scenariul rosu sunt: intrarea tuturor scolilor in online, inchiderea restaurantelor si cafenelelor, suspendarea activitatii operatorilor licentiati in domeniul jocurilor de noroc si interzicerea desfasurarii concertelor, spectacolelor."Institutiile cu atributii de control vor prezenta un bilant al activitatii pe perioada anterioara. De mentionat ca la nivelul intregului judet in luna octombrie s-au aplicat 4.648 de sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara, aproximativ 150 pe zi. Judetul Iasi are in prezent o populatie de peste un milion de locuitori, iar municipiul Iasi peste 400.000 de locuitori. In medie, la noi se fac 1.800 de teste zilnic", a declarat Marian Grigoras.