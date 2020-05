Iesirea din starea de urgenta, sarbatorita cu artificii: Covilion 2020 (Video)

Ziare.

In Capitala au rasunat claxoanele din mai multe zone, iar unii bucuresteni au strigat pe geamuri "La multi ani", pe langa artificiile din aer.Multi oameni pe retelele sociale au numit momentul de la miezul noptii "Covilian 2020". La multi ani 15 Mai! Sper ca noua stare de alerta sa va aduca numai sanatate si bucurii. 15 mai fericit tuturor!", "Sa va dea Bunutu un 15 Mai 2020 mai bun ca 15 Mai 2019, la multi ani!", "La multi ani, dupa COVID", sunt doar cateva dintre urarile facute de oameni pe Facebook.Mai mult, pentru a marca momentul intr-un mod deosebit, zeci tineri din Bucuresti au mers in Piata Constitutiei. Astfel, zeci de masini si motociclete au fost turate in fata Casei Poporului."Ne simtim bine, suntem toti invingatori", a spus unul dintre tinerii prezenti, pentru Antena3.Printre cei prezenti s-au aflat si tineri care au lua cateva amenzi in aceasta perioada. Unul dintre ei a spus ca doua le va contesta, dar una nu, pentru a fost luata pe merit. Un alt tanar, care a primit tot trei amenzi, a sustinut ca le-a platit si ca nu le va contesta.Si la Timisoara cativa oameni au iesit la plimbare. "Am iesit la plimbare cu sotia si cu vecina. Am stat numai in casa, am stat blocati", a spus un barbat.Intrebata ce a facut in aceasta perioada, o tanara a declarat ca a plimbat cainii mai mult ca de obicei.