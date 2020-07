IGPR: Numarul ultrajelor a crescut cu 50% pe perioada starii de urgenta. Dumitru Coarna: Camerele de corp ar putea descuraja contravenientii

Oamenii legii au fost atacati in momentul in care interveneau in situatiile in care nu erau respectate masurile de combatere a raspandirii infectarilor cu noul coronavirus.Chiar si in timpul starii de alerta au fost cazuri in care acestia au fost injurati, jigniti, amenintati si chiar loviti.De multe ori politistii au fost intimidati sau descurajati sa-si faca datoria. Insa, la 10 iulie, ministrul de Interne, Marcel Vela , a anuntat ca oamenii din strada vor fi dotati cu aparatura de inregistrare audio si video. "Sa nu mai existe analize, dezbateri despre cine e vinovat: Spartacus sau politistul"."Am facut toate procedurile, sa ajungem si la o finalizare concreta, in sensul in care inca de anul trecut, din noiembrie, de la toate problemele pe care le-au avut unii politisti in judetul Valcea, in judetul Prahova, au fost inregistrate dosare de ultraj, inclusiv in perioada starii de urgenta, sa dotam politistii din strada cu mijloace de inregistrare audio-video astfel incat contactul cu cetateanul, cu un suspect, cu un potential infractor sa poate fi documentat oficial si eficient prin aceste mijloace de inregistrare", a spus Vela.Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a cumparat 12.000 de dispozitive audio-video Motorola , tip bodycam militar, pentru politistii din strada. Vor primi astfel de dispozitive cei de la ordine publica, politia rutiera, politia de frontiera sau imigrari.Proiectul a fost initiat in urma cu trei ani de Sindicatul Europol."Bodycam-ul reprezinta cea mai obiectiva proba, atat in dovedirea modului de actiune a politistului, dar si a unor fapte de ultraj, fiind un sistem portabil care asigura inregistrarea audio-video a interventiilor si actiunilor politistilor", transmite Europol Acest dispozitiv poate fi folosit in mai multe situatii, cum ar fi legitimarea persoanelor, conducerea la sediul politiei, oprirea vehiculelor, utilizarea fortelor si mijloacelor din dotare, efectuarea controlului corporal si al bagajelor, constatarea contraventiilor si a infractiunilor, prevenirea unui pericol iminent la adresa vietii si integritatii fizice a unei persoane sau punerea in executare a mandatelor emise de organele judiciare.Presedintele Sindicatului Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna spune ca achizitionarea celor 12.000 de bodycam-uri este importanta pentru ca agresorul este descurajat sa mai atace politistii atunci cand stie ca este inregistrat."Numarul ultrajelor a crescut, in aceasta perioada de urgenta. Va reamintesc cazurile de la Arad, Ploiesti, Brasov, Spartacus. Cu aceste dispozitive, contravenientul este descurajat sa mai atace politistii pentru ca stie ca este inregistrat. Au fost proiecte pilot in Cluj si Bucuresti si au fost rezultate bune", a explicat Dumitru Coarna pentru Ziare.com.In urma cu o saptamana, doi deputati PSD Adrian Solomon si Irinel Stativa au fost amendati dupa un conflict cu politistii chemati de personalul unui fast-food pentru ca ce cei doi parlamentari au refuzat sa poarte masca de protectie.