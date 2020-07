Il Messagero: "Romania risca sa devina Brazilia Europei din cauza numarului mare de contaminari cu coronavirus"

Ei fac referire la faptul ca sambata s-au anuntat 899 de cazuri de contaminare, subliniind ca aceasta cifra ingrijoreaza tarile din Balcani si Uniunea Europeana."Oficial sunt 36.000 de cazuri de Covid-19, dar in realitate numarul ar putea fi mult mai mare. Situatia din tara este complicata de decizia Curtii Constitutionale in baza careia autoritatile nu pot impune carantina sau izolarea", noteaza sursa citata.Pentru Il Messaggero, Romania, principalul stat din Balcani atat ca extindere geografica, cat si ca dimensiune a diasporei, poate deveni o amenintare pentru toata Europa. "Numarul de contaminari ingrijoreaza in mod special tari precum Italia, Germania sau Franta, cu care exista importante relatii economice si unde vin multi muncitori din Romania", scrie publicatia italiana.Desi la un moment cazurile au scazut, totusi problemele au reaparut, iar Romania este printre cele mai afectate tari, alaturi Kosovo si Bosnia- Hertegovina, sustin jurnalistii.Epidemiologul Paolo Bonanni, profesor de igiena la Universitatea din Florenta, a afirmat ca este ingrijorat de focarele din Spania, Romania si Franta. El a subliniat ca este in specificul anumitor tari sa nu accepte niciodata o politica de inchidere si distantare. "Masurile de preventie sunt aceleasi in intreaga lume: spalatul pe maini, distantarea, folosirea mastii in spatiile inchise", a spus el.