Ilfov: Purtarea mastii de protectie - obligatorie in piete, targuri, statii de autobuz, peroane CFR si autogari

Hotararea a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov in sedinta extraordinara de luni si se aplica incepand de marti, de la ora 12,00.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise cum ar fi piete, targuri, oboare, expozitii, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, pe intreaga durata a programului de functionare a acestora.De asemenea, aceasta obligatie este stipulata si pentru toate persoanele prezente in zonele de asteptare a mijloacelor de transport in comun (statii de autobuz, peroane CFR si autogari)."Se instituie obligatia pentru organizatorii de evenimente sau spectacole in aer liber de a pune la dispozitia participantilor masti de protectie si obligatia participantilor de a purta masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pe toata durata de desfasurare a acestora, de la accesul si pana la iesirea din zona (...) Se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti angajatii operatorilor economici, la intrarea si iesirea din schimburi (...) Administratorii/proprietarii spatiilor publice/private mentionate anterior afiseaza la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile respective", se mentioneaza in comunicat.Conducatorii institutiilor/entitatilor publice din judetul Ilfov vor asigura punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari, a mai decis Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov.