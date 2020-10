Ilfov: Restaurantele si cafenelele din 13 localitati au fost inchise. "Judetul are o specificitate aparte"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Prefectul de Ilfov a anuntat miercuri, 7 octombrie, intr-o conferinta de presa, ca a fost suspendata activitatea agentilor economici care desfasoara afaceri de tipul restaurante si cafenele."Sunt 13 localitati: Berceni, Branesti, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Chitila, Corbeanca, Dascalu, Domnesti, Mugurele, Otopeni, Popesti-Leordeni si Voluntari. Nu toate au aceeasi incidenta cumulata in ultimele 14 zile, este diferita, dar toate o au peste 1,5 la mie", a afirmat prefectul, care a mentionat ca situatia in aceste localitati va fi reevaluata dupa doua saptamani.El a precizat ca Ilfovul are o specificitate aparte, aflandu-se langa Bucuresti."Nu uitati ca Ilfovul are o specificitate aparte, dispunerea geografica este in jurul Bucurestiului. O mare parte dintre cei care au buletin de Bucuresti locuiesc in Ilfov si nu si-au schimbat buletinele, de aceea si raportarile sunt facute diferit si trebuiesc lucrurile abordate in mod diferit pentru ca o localitate desi are trecut in documente un anumit numar de locuitori, in localitatea respectiva sunt mult mai multe persoane care dorm sau au locuintele in zona respectiva", a explicat Daniel Tudorel Zamfir.El a mai afirmat ca a devenit obligatorie purtarea mastii in apropierea scolilor si a unor institutii publice."S-a luat masura, ca si la Bucuresti, in apropierea scolilor, la mai putin de 50 de metri distanta de scoli. Am luat in calcul nu doar scolile, ci si institutiile publice, unde merg oamenii pentru a rezolva problemele si se fac aglomerari. Trebuie sa luam masuri suplimentare si in preajma acestor institutii", a mai transmis prefectul judetului Ilfov.