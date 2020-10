Ilie Bolojan, noul sef al Consiliului Judetean Bihor, da afara jumatate din angajatii institutiei. "Unii nici nu aveau loc prin birouri"

Doua linii

Din 174 raman 88

Taiau frunze la caini

270.000 euro lunar

Noua organigrama

"Cu toate supararile"

Noul presedinte a afirmat ca multe persoane platite de CJ efectiv nu aveau "obiectul muncii", dar primeau lefuri mari, fondurile de salarizare cumuland 270.000 euro lunar, ba si bonusuri de pana la 50% pentru participarea in numar mare la proiecte europene cu mize mici, scrie publicatia Bihoreanul.ro."La Consiliul Judetean trebuie sa facem din mers doua lucruri: pe de o parte o schimbare de curs, o noua orientare care sa insemne reorganizarea activitatii institutiei, asa incat sa economisim banii bihorenilor, stoparea rispiei si orientarea CJ spre bihoreni, in paralel cu incercarea de a face tot ce tine de noi pentru dezvoltarea economica a judetului si cresterea nivelului de trai al bihorenilor", a spus noul presedinte al CJ Bihor, Ilie Bolojan, marti, in prima sa conferinta de presa sustinuta in aceasta functie, pe care a preluat-o cu o saptamana in urma.Consecvent celor anuntate inca din campania electorala, cand a comparat CJ cu o masina care consuma mult si numai pentru propriile necesitati, Bolojan a afirmat ca "suntem nevoiti sa reorganizam institutia" si "sa depolitizam activitatea CJ".Concret, Bolojan a spus ca in prima sedinta a CJ dupa alegerile din 27 septembrie, care va avea loc joia aceasta, va supune votului (si avand in vedere ca grupul PNL detine majoritatea simpla necesara, proiectul va fi si votat) reducerea organigramei aparatului propriu al institutiei.Asta inseamna "reducerea personalului de la 174 de posturi (n.r. - efectiv ocupate din cele 195 existente in organigrama), asa incat din 1 decembrie ne propunem sa ramanem cu 88 de angajati".Bolojan le-a spus jurnalistilor ca a facut o analiza "cantitativa" a muncii personalului CJ: "Am constatat cateva chestiuni care nu pot fi contestate", prima fiind faptul ca "in aproape toate compartimentele schema de personal era supraincarcata", iar o alta ca "sunt structuri intregi fara obiect de activitate", dand ca exemplu structura care, scriptic, se ocupa de gestionarea ariilor protejate, in conditiile in care "de peste doi ani gestionarea acestora o face o autoritate a statului, iar angajatii structurii aveau in realitate alte insarcinari".Noul presedinte al CJ Bihor a spus ca, in unele cazuri, oamenii nici nu au spatiu corespunzator in birouri, fiind prea multi.De asemenea, Bolojan a aratat ca a gasit un adevarat CJ paralel, adica "o directie de turism vizavi de teatru (n.r. - Centrul National de Informare si Promovare Turistica)", dar si o alta vizavi de Primarie (n.r. - Agentia pentru Managementul Destinatiei), ironizand ca "de aceea nu s-au terminat lucrarile in Piata Ferdinand la timp ca erau cozi de turisti " de care se ocupau aceste structuri.Pe de alta parte, Bolojan a spus ca a identificat si "directii care au fost scoase din aparatul propriu al CJ pentru a li se pierde urma".Noul presedinte al CJ a devenit primul care a facut publice cheltuielile de salarizare a personalului institutiei, aratand ca lunar acestea se ridica la 270.000 euro, in conditiile in care multe persoane platite de CJ efectiv nu aveau "obiectul muncii".Bolojan a dezvaluit ca multi angajati au fost "implicati" si in proiecte cu fonduri nerambursabile, dar cu mize si valori mici, in timp ce echipele de proiect erau supranumerare, astfel ca participantii au incasat, pe langa salarii, si bonusuri de pana la 50% (in timp ce la Primaria Oradea, spre comparatie, limita maxima a fost de 30%, dar pentru proiecte intr-adevar importante si cu echipe reduse ca efective.Bolojan a pus la dispozitie proiectul noii organigrame ce urmeaza sa fie votat joi, care prevede o reducere cu adevarat drastica fata de cea instituita sub conducerea lui Pasztor Sandor in 2018, si care continea 195 posturi, dintre care 174 sunt in prezent ocupate.Cabinetul presedintelui CJ va fi redus de la 6 posturi (toate ocupate) la doar 3 (Bolojan precizand ca inca nu si-a angajat niciun consilier), iar cele ale vicepresedintilor de la cate 2 posturi la cate unul singur.Potrivit noii organigrame, unele Directii urmeaza sa dispara in actuala organizare, devenind servicii sau simple compartimente (un exemplu fiind cel al Directiei Patrimoniu). Directia Generala Economica se va subtia de la 56 la 27 de angajati, Directia Arhitectului Sef de la 21 la 16, Directia Tehnica de la 37 la 20.Unele Servicii devin simple birouri sau chiar compartimente, cu mai putin angajati, fiind cazul structurilor Contabilitate, Achizitii, Juridic (un jurist la Primaria Oradea are 200 dosare in lucru, iar la CJ doar 30), iar Biroul de Presa si Imagine va disparea si el.De asemenea, noul presedinte nu a angajat inca niciun administrator public, functia vacantata de fostul detinator, Szabo Jozsef, numit pe vremea lui Pasztor, urmand sa fie prevazuta doar pe hartie o vreme.Noul presedinte al CJ a precizat ca pe locurile eliberate prin concedieri "nu va fi adusa alta clientela politica", "nu vom inlocui politrucii altora cu politrucii nostri".Totodata, Bolojan a precizat ca incepand de saptamana viitoare, selectarea persoanelor care vor ramane angajate in cadrul CJ se va face prin testare. "Dupa votarea organigramei, acolo unde vor fi doua sau mai multe persoane doritoare sa ocupe un post, departajarea se va face prin examen", a spus el, adaugand ca in comisiile de examinare, cu membri din afara institutiei, vor fi reprezentati si actualii angajati."Cu toate supararile, se va dovedi ca in perioada urmatoare Consiliul Judetean va functiona mai bine cu jumatate din personal", a incheiat Bolojan expunerea pe aceasta tema, subliniind ca toti banii economisiti prin neplata de salarii unor persoane care nu le merita vor fi directionati spre cofinantarea proiectelor de dezvoltare a judetului.