VIDEO Imagini cumplite. Momentul impactului dintre doua masini si un TIR, surprinse de o camera de bord

In clipul video filmat cu o camera de bord se poate observa cum un autoturism derapeaza cu viteza si loveste cu putere o masina care vine din sensul opus, provocand un carambol.Accidentul s-a soldat cu trei victime , dintre care una a fost descarcerata, potrivit radioiasi.ro Sursa video Facebook / Bogdanel BogdanCelelalte doua victime, un barbat de 69 ani si o femeie de 58 de ani, au fost transportate la spitale din Iasi.Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Ioana Bilea a declarat ca a fost deschis un dosar penal in acest caz si a facut cateva recomandari pentru circulatia auto in conditii de ceata, mai precizeaza sursa anterior citata:"Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. In cauza a fost deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, iar cercetarile continua. Le reamintim conducatorilor auto sa adopte o maniera preventiva de condus, sa adapteze viteza la conditiile de drum si sa efectueze manevrele in trafic dupa o temeinica asigurare."Sursa video: Facebook/ Bogdanel Bogdan