VIDEO Noi imagini aeriene cu santierul sensului giratoriu suspendat de pe centura Capitalei. Lucrarea ar fi trebuit terminata vara trecuta

"Acest proiect licitat in 2015, contractat pentru 91 de milioane de lei in 2017 si care ar fi trebuit sa fie finalizat in vara anului trecut este abia la 7% stadiu fizic, conform cifrelor CNAIR", arata Pro Infrastructura.Sursa citata mai arata ca "desi in ultimele saptamani mobilizarea constructorului a crescut simtitor pe partea de relocare a utilitatilor si de coloane forate pentru fundatiile structurilor, evolutia dezastruoasa a acestui santier in ultimii trei ani ne-a aratat odata in plus ca fara pregatirea, licitarea si derularea profesionista si proactiva a marilor proiecte de infrastructura soarta acestora va fi una nedorita"."Ne exprimam speranta ca avansul lucrarilor va intra in cel mai scurt timp pe un fagas normal, astfel incat miile de soferi care pierd zeci de minute zilnic la acea intersectie rusinoasa de pe RNCB (Rusinea Nationala Centura Bucuresti) sa nu isi piarda complet speranta ca vor circula la un moment dat printr-o intersectie denivelata civilizata", mai arata Pro Infrastructura.