Imagini cu lucrarile la cei 42 de km din Autostrada Transilvaniei ce leaga judetele Cluj si Salaj. Exista toate premisele sa fie gata in 2023 VIDEO

"Santierul Autostrazii A3 de la Nadaselu (nordul Clujului) pana la Zimbor (in judetul Salaj) se contureaza tot mai bine. Constructorul UMB creste treptat mobilizarea si lucreaza la excavatii precum si la forajele fundatiilor structurilor. Filmarea din drona:Reamintim ca UMB a castigat licitatia pentru 42 km din Autostrada Transilvania, lungime similara cu aceea executata de americanii de la Bechtel in urma cu un deceniu. In prezent exista autorizatie de construire doar pe teritoriul judetului Cluj, aproximativ 18 km, urmand ca in decurs de cateva luni sa fie emisa si pe restul tronsonului, dupa finalizarea exproprierilor.Autostrada trebuie sa fie gata la finalul lui 2023, conform contractului, in acest ritm existand toate premisele ca termenul sa fie respectat. Stadiul lucrarilor este aproximativ 5%. Filmarea incepe de la capatul actual al A3 si continua spre nord pana la granita judetelor Cluj si Salaj", au scris pe Facebook cei de la ProInfrastructura. La finalul lunii aprilie, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat ca a fost adoptata hotararea necesara ultimelor expropieri de culoar din judetul Salaj pentru Autostrada Transilvania."Astazi, in sedinta Executivului am adoptat hotararea pentru ultimele exproprieri de culoar necesar in judetul Salaj pentru Autostrada Transilvania.E vorba de sectorul dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau (lung de 13,5 km, in valoare de 384 milioane de lei). Antreprenorul a depus deja proiectul pentru autorizarea lucrarilor, iar in urmatoarele saptamani vom emite autorizatia de construire si vor incepe lucrarile (18 luni - termen de executie)", a scris Catalin Drula