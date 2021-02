VIDEO Politia face publice imaginile de la capturarea unui mafiot mexican prins in Romania si trimis sa fie judecat in SUA

Actiunea a beneficiat de colaborarea cu D.E.A., Homeland Security si respectiv US Marshals.Aceasta a constat intr-o cerere de comisie rogatorie formulata de catre Departamentul de Justitie al Statelor Unite, sub aspectul cercetarii infractiunilor de spalare de instrumente monetare, conspiratie la spalare de bani, prelucrarea sau distribuirea cu scopul importarii ilegale si importul de substante controlate, prevazute de Codul Statelor Unite.Aceste fapte sunt corespunzatoare in legislatia romana cu infractiunile de trafic international de droguri de mare risc si spalarea banilor.Autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii au emis pe numele acestuia un mandat provizoriu de arestare , in vederea extradarii, mandat ce a fost pus in aplicare de autoritatile romane.Aceasta operatiune a fost parte integranta a operatiunii de amploare desfasurata de Drug Enforcement Administration, in care au fost realizate 230 de arestari si 11 mandate de perchezitie.In luna iulie a anului 2020, persoana de cetatenie mexicana care a facut obiectul mandatului provizoriu de arestare a fost extradata in Statele Unite ale Americii, urmand a fi judecata pentru acuzatiile care i-au fost aduse. Aceasta ar fi unul dintre liderii unui cartel mexican al drogurilor.In realizarea acestei operatiuni, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime si al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera - P.T.F. Aeroport Otopeni.