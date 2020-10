FOTO Pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou: mii de oameni au trecut deja pe la moaste. Mai multi preoti, fotografiati fara masca de protectie

Pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou din Capitala a inceput duminica dimineata, desi Guvernul anuntase initial ca se gandeste sa il interzica. Duminica, la racla au venit sa se inchine si sa se roage aproape 8.000 de credinciosi. A fost insa doar prima zi, pentru ca pelerinajul se va termina abia marti seara.Din imaginile publicate de basilica.ro , se poate vedea ca unii dintre preoti, poarta masca de protectie pe fata."Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, organizata de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in perioada 25 - 27 octombrie, va avea loc in conditii de maxima precautie, ordine si protectie, sub semnul respectarii riguroase a normelor igienico-sanitare, impuse de starea de alerta in care se afla acum municipiul Bucuresti", a anuntat joi, 22 octombrie 2020, Patriarhia Romana.