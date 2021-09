Cum arată interiorul trenului "Connecting Europe", care a ajuns la București. "Vedeți și voi cum arată normalitatea" VIDEO

Trenul ConnectingEurope a ajuns și în România, cu un minut de întârziere, iar jurnaliștii au avut curiozitatea să vadă cum arată un tren care circulă în toată Eurpa de Vest

"Am făcut aceste poze în trenul ConnectingEurope pentru a vedea și voi cum arată normalitatea. Sunt niște vagoane care circulă prin Europa de Vest, acolo unde trenul este un mijloc de transport curat, civilizat și care ajunge la timp.

Veți vedea cum este la cușetă, cum este în vagonul de dormit, în vagonul restaurant, cum este să ai duș la baie, cum este într-un frumos vagon elvețian cu panoramă uluitoare. Geamurile acelea sunt mari și nimeni nu s-a gândit să dea cu pietre în ele. Sper să nu pățească nimic cât vor trece prin România pentru că la noi este sport național.

În timp ce mă plimbam prin tren, l-am întâlnit pe unul dintre directorii CFR Călători și l-am întrebat când am putea avea vagoanele respective și la noi în România. Zic, oferiți-mi un orizont de timp. Mi-a spus că poate să-mi ofere orice orizont de timp vreau eu, doar finanțare să fie. Altfel CFR Călători se finanțează acum cu forțele proprii.

Rezultatul îl vedeți și voi. Am plecat din Gara de Nord optimist/pesimist. La ieșirea din Gară un polițist păzea o mașină parcată în stația de autobuz (am pus 2 poze). Îl văzusem că stătea acolo și când am intrat, cu vreo oră și jumătate în urmă, așa că am bănuit că avea o... misiune. Mi-a confirmat și mi-a spus că “parcarea” mașinii îl va costa pe proprietar 800 de lei, iar acum îl aștepta să-i comunice asta", a postat jurnalistul Vitalie Cojocari pe pagina de Facebook.