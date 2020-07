Imnul Romaniei interpretat de zeci de artisti la 2000 metri altitudine, langa Crucea de pe Caraiman

Seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, Liviu Coman, a declarat, pentru AGERPRES, ca peste o suta de turisti au fost prezenti pe platoul din apropierea Crucii Caraiman, unde zeci de artisti condusi prin acorduri de nai de artistul Nicolae Voiculet, dar si aproximativ 70 de jandarmi din Prahova si Brasov au interpretat imnul national si alte cantece patriotice.Participantii au purtat drapelul national si chiar au afisat un tricolor de mari dimensiuni, unii cantand cu mana la inima, iar altii cu privirea indreptata spre cer, artistul Nicolae Voiculet declarand, anterior, ca pentru el imnul national este "o rugaciune in memoria celor care si-au dat viata pentru Romania".Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, denumita oficial Crucea comemorativa a eroilor romani din Primul Razboi Mondial, este un monument istoric situat in Muntii Bucegi. Acesta este de forma unei cruci latine, avand o inaltime de 39,3 metri si a fost construit intre anii 1924-1928 in apropiere de Varful Caraiman, la altitudinea de 2.291 m, pentru a cinsti memoria celor 30.000 de militari romani cazuti in luptele de pe Valea Prahovei, in Primul Razboi Mondial. In anul 2013, acest monument a fost desemnat, de Guinness World Records, ca fiind cea mai inalta cruce din lume amplasata pe un varf montan.Evenimentul, care face parte din turneul national D.O.R. (Dumnezeu Ocroteste Romania), initiat de artist, a fost organizat de Asociatia Culturala "Nicolae Voiculet", cu sprijinul Ministerului Culturii, al Institutului Cultural Roman, al Primariei orasului Busteni si al Jandarmeriei Romane.