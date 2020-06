Impotriva coruperii limbajului public

W.H. Auden

Ne amintim, desigur, ca in perioada de dinaintea si din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, asemenea utilizari ale limbajului in Europa erau, dupa toate datele pe care le avem astazi, de-a dreptul spontane si dezlantuite. Cugetand la experienta Razboiului Civil Spaniol,marturisea: "Am remarcat foarte devreme in viata cum niciun eveniment nu este relatat corect, vreodata, in vreun ziar, dar in Spania, pentru prima oara, am vazut reportaje care nu aveau nici cea mai mica legatura cu faptele, nici macar relatia pe care o implica minciuna ordinara. Am vazut mari batalii consemnate acolo unde nu fusese vreo lupta si taceri complete acolo unde sute de barbati au fost omorati..."In Puterea cuvintelor, text scris dupa intoarcerea ei din Razboiul Civil Spaniol,producea o critica similara cu a luiin privinta unor concepte politice abstracte. Cuvinte si sintagme precum "interes national", "democratie", "libertate", " comunism ", "fascism", "proletariat", "capitalism" servesc doar ca stindarde sub care se raliaza oamenii. La fel ca, filosoafa franceza vedea aceste cuvinte ca golite de orice sens determinat, de unde decurge, de fapt, si sursa puterii lor.Coruperea limbajului nu inseamna doar folosirea abstracta a vocabularului politic in moduri ambigue, asa cum am vazut adesea. Exista, de asemenea, si un vocabular al evaluarii morale. George Orwell mentioneaza, de altfel, utilizarea cuvintelor "erou", "las" sau "tradator". Dar folosirea nepotrivita a limbajului este mai mult decat folosirea ambigua a unor cuvinte individuale. Intreaga gama expresiva caracteristica unui anumit tip de discurs, fie ca vorbim de jurnalism, de evaluare morala sau de relatare istorica, poate fi adoptata si utilizata pentru a da un aer de legitimitate unor pretentii de altfel inselatoare. Orice declaratie poate lua forma obiectivitatii fara a fi obiectiva sau chibzuita. Articolele de ziar despre care vorbea Orwell isi imprumuta pur si simplu legitimitatea din prezumata obiectivitate a speciei reportajului jurnalistic.Totse pronunta si impotriva abuzului de metafore obosite, cuvinte ornante, expresii straine, jargon stiintific si, in general, orice forma de vorbire sau scris care estompeaza sensul: "Lasati sensul sa-si aleaga cuvantul si nu invers". Atat, cat si, credeau ca societatea in ansamblu poarta povara responsabilitatii pentru starea in care se afla limbajul public. Insa "reforma" pe care si-au imaginat-o ei nu era una a limbajului politic, ci, mai degraba, a intregului limbaj.mai spunea si un alt lucru interesant, anume, ca am inlocuit superstitia din vietile noastre cu un abstract vocabular "stiintific", iar sub acest nou paravan, superstitia s-a razbunat pe sine prin invadarea intregului spatiu al ratiunii. Ceea ce-a vrut sa spuna este ca vocabularul stiintei a fost preluat ca limbaj al adevarului, si pentru ca cei mai multi oameni poseda o intelegere mai degraba vaga asupra stiintei, vocabularul abstract este acceptat neconditionat (deci, in mod superstitios).Cand folosim actori in halate albe de laborator pentru a vinde pastile sau cauciucuri de automobil la televizor, spre exemplu, nu acest lucru submineaza integritatea practicii medicale sau stiintifice. Pe de alta parte, este un indicator care ne spune ca simpla figura si limbajul medical sau stiintific sunt suficiente pentru a influenta oamenii. Din punctul de vedere al publicitarilor si producatorilor nu exista vreun motiv pentru care sa nu renunte de tot la practicile efective, pentru ca tot ce au nevoie sunt aceste "capcane" care le confera autoritate. De indata ce oamenii dau ascultare figurilor de autoritate (adica le accepta autoritatea in mod "superstitios"), ei isi cedeaza si libertatea de a chestiona sursa acelei autoritati si de a-si proteja propriile interese.Aceasta este, de fapt, importanta prezervarii conexiunii dintre limbajul autoritatii si practicile care il sustin. Utilizarea psihiatriei in scopuri politice in Uniunea Sovietica ne-a oferit spectacolul trist al pierderii respectivei conexiuni. Critica propusa, in acest caz, desiplaseaza povara responsabilitatii pentru limbaj asupra tuturor, dar tot asupra tuturor plaseaza ea si povara responsabilitatii regenerarii sociale. Evident, coruperea politica a limbajului public nu poate fi eliminata peste noapte, insa oamenii isi pot schimba macar obiceiurile. La fel ca in secolul XX al marilor furtuni ideologice, asistam si astazi la un permanent haos politic, generat in buna masura (si) de degradarea limbajului. In acest sens, a revendica o anumita clarificare a gandirii si a respinge cuvintele fara noima poate salva, asa cum am vazut-o de multe ori in istorie, vieti si destine umane...