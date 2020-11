Impozite pe cladiri, usor majorate, de anul viitor, propuse de Dominic Fritz, primarul orasului Timisoara

Astfel, pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,6%, arata proiectul de hotarare de consiliu local postat, vineri, pe site-ul Primariei Timisoara.Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii.Ramane neimpozitata taxa pentru spectacolele de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, pe teren sau pe mijloacele de transport , datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2021, se mentine bonificatia de 10%.In referatul care insoteste proiectul de hotarare de consiliu local, Dominic Fritz isi motiveaza propunerea prin faptul ca cheltuielile din bugetul local pe anul 2020 au crescut fata de anul precedent datorita mai multor cauze cu impact major in vistierie locala, iar aceste obligatii fiscale raman valabile si pentru anul viitor.Intre acestea, edilul aminteste platilor acordate drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatii locale, care au fost acoperite in proportie de 40% de la bugetul local, iar diferenta, de la bugetul de stat, acoperirea pierderilor induse de societatea de termoficare Colterm (aproape 39 de milioane de lei, in plati esalonate), dar si cheltuielile cauzate de pandemia COVID-19."In perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei si ulterior in starea de alerta pana in prezent, municipiul Timisoara a alocat resurse financiare semnificative pentru asigurarea de mijloacelor materiale constand in bunuri, servicii si investitii pentru prevenirea raspandirii COVID, in principal celor doua spitale aflate in prima linie de actiune antipandemica, Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie 'Victor Babes' si Spitalului Municipal, respectiv celui de-al treilea spital din subordine, cel de copii 'Louis Turcanu'. (...).Deoarece marea majoritate a cauzelor care au dus la cresterea cheltuielilor in anul 2020 se mentine si in anul 2021, raportat la necesitatile bugetare locale, este necesara cel putin mentinerea la acelasi nivel si in anul 2021 a principalelor surse de venituri proprii ale bugetului local (...)", explica primarul Dominic Fritz, potrivit referatului de specialitate al proiectului de hotarare.