In ce conditii se pot organiza alegerile la 27 septembrie: Este important si trendul pandemiei, nu doar numarul de cazuri

"Daca am 1.000 de cazuri pe zi, intr-o perioada de crestere sustinuta, cum este cea de acum, raspunsul este nu. Daca am 1.000 de cazuri pe zi, intr-o perioada lunga de scadere, adica sa zicem ca ajungem la niste cifre foarte importante si lucrurile merg rapid in jos datorita responsabilitatii populatiei si masurilor pe care le ia Guvernul, atunci putem sa ne punem problema ca se organizeaza.Deci, depinde nu numai de cifra in sine, ci depinde foarte mult trendul in mijlocul caruia ne aflam", a explicat profesorul Rafila, citat de Digi 24. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie este mai degraba sceptic in ceea ce priveste o schimbare semnificativa a actualei tendinte care sa fie generata de alti factori decat comportamentul oamenilor. "Mie mi-e foarte greu sa cred ca daca nu se intampla o schimbare importanta in urmatoarele saptamani, doua - trei saptamani maxim, o schimbare importanta in abordare si comportament, mi-e greu sa cred ca trendul va putea fi inversat si ca alegerile pot avea loc la data de 27 (). Asteptam acel punct de inflexiune. Cred ca este un moment greu", a spus profesorul Rafila."Daca situatia va fi in Romania cum este in Italia acum sau cum este in Grecia, atunci cu siguranta se pot organiza alegeri fara niciun fel de probleme", a spus reprezentantul Romaiei la OMS."Daca noi reusim pana in luna septembrie, la jumatatea lunii septembrie, sa tinem lucrurile acestea sub control, sa reducem numarul de cazuri, sa scadem acea rata a transmisibilitatii sub 1 ca sa existe o scadere sustenabila, sigur, alegerile pot avea loc fara niciun fel de problema, cu niste masuri de protectie a celor care sunt in sectiile de vot.Ganditi-va ca discutam de peste 200.000 de persoane care sunt in sectiile respective. Inteleg ca sunt peste 18.000 de sectii de vot la nivel national si daca punem o medie de 10 persoane, cred ca duce la undeva spre 200.000. Se pot organiza. Sigur, si accesul alegatorilor poate fi si el controlat, incat sa fie ordonat, sa evite aglomeratia", a aratat Alexandru Rafila.