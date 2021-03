In ce masura e influentata evolutia COVID-19 de vaccinarea in perioada de incubatie a virusului. Raspunsul dat de Valeriu Gheorghita

Precizarea a fost facuta in contextul in care prefectul de Prahova, Cristian Ionescu, a cerut, marti, Directiei de Sanatate Publica si Colegiului Medicilor demararea unor anchete in regim de urgenta dupa aparitia in spatiul public a informatiei potrivit careia doua persoane, sot si sotie, din comuna prahoveana Filipestii de Padure, au decedat din cauza COVID-19 dupa ce anterior au fost imunizate cu serul de la Pfizer."S-a mai discutat despre vaccinarea la persoanele care sunt fie in perioada de incubatie, fie cu infectia asimptomatica SARS-CoV-2, in niciun caz nu creste riscul de evolutie nefavorabila, vaccinarea nu influenteaza cursul evolutiei naturale a bolii", a spus Gheorghita.CITESTE SI: Valeriu Gheorghita, despre decizia de a continua vaccinarea cu AstraZeneca, in Romania. Care este gravitatea numarului de tromboze inregistrate la nivel european Din datele aparute in spatiul public reiese ca cei doi soti ar fi fost deja infectati cu noul coronavirus la momentul imunizarii."Datele preliminare pe care le am, si am si vorbit si pentru aceasta situatie cu doamna director de la DSP Prahova, urmeaza sa faca o evaluare, insa datele preliminare arata ca intr-adevar cele doua persoane, din pacate, au fost diagnosticate cu COVID-19, cu o forma severa care a evoluat nefavorabil", a mai spus Gheorghita.