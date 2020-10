Vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania Moderna a trecut testul de siguranta. Constatarea facuta in cazul persoanelor in varsta

Potrivit sursei citate, un studiu publicat in New England Journal of Medicine ofera o imagine complexa asupra sigurantei vaccinului la persoanele in varsta, grupa considerata cu risc crescut de complicatii severe in cazul infectarii cu SARS-CoV-2.In cadrul studiului au fost testate doua doze de vaccin anticoronavirus Moderna, de 25 de micrograme si 100 de micrograme, pe 40 de persoane cu varsta cuprinsa intre 56 si 70 de ani si de peste 70 de ani.Potrivit sursei amintite, echipa de analiza a constatat ca in cazul persoanelor in varsta carora li s-au administrat doua doze a cate 100 de micrograme, la o distanta de 28 de zile, vaccinul a produs raspunsuri imune in concordanta cu cele observate la persoanele mai tinere.Au existat si efecte secundare, considerate usoare pana la moderate: dureri de cap, oboseala sau frisoane, mai arata libertatea.ro , care citeaza Reuters. Doi voluntari au dezvoltat insa reactii severe. Unul a avut febra de 39 grade C, altul a simtit o oboseala atat de severa, incat a fost necesara retragerea din rutina zilnica.Moderna a ajuns cu vaccinul sau la etapa premergatoare solicitarii autorizatiei de productie pe scara larga a serului.