In patru judete, incidenta a depasit 6 cazuri la mia de locuitori. Capitala trece de 5 cazuri la mie, dupa aproape 900 de noi infectari

Cea mai ridicata incidenta a raspandirii imbolnavirilor se inregistreaza in judetul Sibiu, unde sunt raprotate 6,6 cazuri noi la mia de locuitori. La un nivel similar, de 6,59 de cazuri la mia de locuitori, se situaeaza si judetul Salaj.Judetul Timis inregistreaza o incidenta de 6,25 cazuri la mia de locuitori, asta dupa ce luni au fost raportate alte 253 de noi imbolnaviri, iar judetul a ajuns la un total de 12.685 de cazuri.O incidenta putin mai ridicata este inregistrata si in judetul Cluj, unde raportul este de 6,34. In judet au fost raportate 121 de noi imbolnaviri, fiind atins un total de 12.738.In Municipiul Bucuresti a fost atinsa o incidenta de 5,14 cazuri la mia de locuitori, o incidenta depasita de judetele Alba 5,47 si Bihor 5,52.Cea mai scazuta incidenta este inregistrata in judetul Olt, de 1,36 cazuri la mia de locuitori.