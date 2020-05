In plina pandemie, coada uriasa la Galati pentru plata taxelor

Ziare.

com

Oamenii au venit in numar mare si au format o coada uriasa (foto).Imaginea cu multimea a fost postata de un internaut pe un grup de Facebook, cu comentariul "La Romarta, fara DJ ca in Herastrau" - aluzie la petrecerea de sambata seara din parcul din Capitala.Primarul Galatiului, Ionut Pucheanu, a reactionat pe contul sau de Facebook dupa ce fotografia a fost distribuita in mediul online.Pucheanu le reaminteste cetatenilor ca isi pot achita taxele si impozitele si online, la adresa ghiseul.ro "Va multumesc pentru ca doriti sa va achitati cat mai repede taxele, dar este important sa va protejati sanatatea. Nu trebuie sa stati la cozi pentru ca bonificatiile la taxe si impozite se acorda pana la sfarsitul lunii iunie si puteti face plati inclusiv prin intermediul platformei ghiseul.ro ", a scris edlilul pe reteaua sociala.Reprezentantii Primariei Galati au transmis anterior ca s-au luat toate masurile posibile pentru respectarea distantei sociale.De altfel, si in fotografia postata de Pucheanu pot fi observate marcaje galbene care indica distanta ce trebuie mentinuta intre persoanele care stau la rand."In interiorul centrelor se intra in functie de numarul de ghisee disponibile. S-au facut marcaje pentru pastrarea distantei sociale, s-au luat masuri si s-a solicitat inclusiv sprijinul Politiei Locale, astfel incat cetatenii sa pastreze distanta sociala", a comunicat municipalitatea pentru Viata Libera