In primele sapte luni ale anului au fost comandate cu 27% mai multe carti fata de perioada similara din 2019, iar comanda medie a crescut cu 15%, la 100 de lei

"Cartile insotite de recenzii si review-uri se numara printre bestseller-urile verii pe Libris.ro, semn ca romanii citesc tot mai mult carti recomandate, mai ales cand vine vorba de beletristica. In topul aprecierilor cititorilor se afla autori straini contemporani consacrati, dar si povesti inspirationale locale, precum volumul '27 de pasi', semnat de Tibi Useriu ", arata datele companiei.Perioada de distantare sociala, dar si vacanta de vara au coincis cu o crestere semnificativa a vanzarilor de carte din categoria "Beletristica" pe Libris.ro."Astfel, in primele sapte luni ale anului au fost comandate cu 27% mai multe carti fata de perioada similara din 2019. Comanda medie a crescut si ea cu 15% in aceasta perioada, ajungand aproape de 100 lei. Cele mai multe carti au fost comandate din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Brasov. In topul vanzarilor se afla intr-o proportie semnificativa volumele care au primit aprecieri pe site", precizeaza compania.Astfel, "Iarta-ma ca te-am iubit" (de Ela E.H.), "Baiatul cu pijamale in dungi" (de John Boyne), "Pacienta tacuta" (de Alex Michaelides) sau "Acolo unde canta racii" (de Delia Owens) sunt cateva dintre titlurile care se regasesc atat in topurile cartilor cu cele mai multe recenzii din partea cititorilor, cat si cel al celor mai vandute titluri.Aproape 20% dintre cititori aleg peste 50% dintre titluri in urma recomandarilor prietenilor apropiati.Potrivit unui sondaj realizat de libraria online cu ocazia Zilei Prieteniei (30 iulie), la care au raspuns 1.000 persoane, aproape 20% dintre cititori au declarat ca aleg mai bine de jumatate din titlurile achizitionate, la recomandarea prietenilor."Importanta recomandarilor este evidenta. Cresterea popularitatii unui titlu este data atat de recenziile si review-urile de pe site, cat si de recomandarile personale ale cititorilor. Astfel, observam ca social media influenteaza pozitiv alegerile, fie ca vorbim de persoane publice care fac recomandari, fie ca este vorba de persoane care prezinta o carte ce i-a impresionat in propriul cerc de prieteni. Tocmai de aceea, Libris.ro a lansat si o colectie speciala cu 233 de titluri care au primit voturi maxime din partea cititorilor. 70% dintre acestea sunt din categoria beletristica, iar restul sunt titluri pentru copii, de dezvoltare personala si altele", a precizat Laura Teposu, fondator si CEO Libris.ro.Cel mai votat titlu de pe Libris.ro a fost anul acesta volumul "Pacienta Tacuta", de Alex Michaelides. In topul vanzarilor din lunile de vara (mai - iulie) s-a situat romanul "Iarta-ma ca te-am iubit", de Ela E.H., titlu care conduce si top 10 al celor mai bine vandute titluri de beletristica in 2020.In Top 10 cele mai vandute carti in 2020, se gasesc: "Iarta-ma ca te-am iubit" - Ela E.H., "Baiatul cu pijamale in dungi" - John Boyne, "Arta manipularii" - Kevin Dutton, "Pacienta tacuta" - Alex Michaelides, "27 de pasi" - Tibi Useriu, "Aventurile lui Tom Sawyer" - Mark Twain, "Limbajul corpului" - Isabelle Duvernois, "Dragostea in vremea holerei" - Gabriel Garcia Marquez, "Acolo unde canta racii" - Delia Owens, "Cele 5 rani care ne impiedica sa fim noi insine ed.7" - Lise Bourbeau.Fondat in 2009, Libris.ro este o afacere 100% romaneasca si cea mai mare librarie online din Romania. In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2,3 milioane de comenzi catre 1,2 milioane de romani din intreaga lume. Peste 190.000 de titluri de carte stau la dispozitia cititorilor pe Libris.ro, alaturi de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme si cadouri.