La inceputul verii vom avea 53 de hectare de plaja noua la Mamaia. A inceput cel mai mare proiect de innisipare din ultimii 50 de ani

"Operatiunile de innisipare pe plaja din Mamaia sunt in toi. Cel mai mare proiect din ultimii 50 de ani in valoare de peste 800 de milioane de euro este in plina derulare. El este implementat de institutia noastra, prin Apele Romane Dobrogea-Litoral, de-a lungul intregului litoralul romanesc, de la nord la sud, pe 11 zone, timp de trei ani, adica pana in anul 2023. (...)La inceputul acestei veri, situatia in cifre va arata astfel: aproximativ 53 de ha de plaja noua; pe o lungime de 6.950 de metri de liniari; circa 4,5 de milioane de metri cubi de nisip folositi la innisipare", mentioneaza reprezentantii institutiei.In urmatorii trei ani, alte 11 sectoare de plaja vor fi extinse cu peste 200 de hectare. Este vorba despre stavilarele Edighiol/Periboina, plajele Mamaia, Tomis-Cazino, Agigea, Eforie- in etapa I si plajele Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia-Venus-Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai - in etapa II, potrivit Ministerului Mediului.CITESTE SI: