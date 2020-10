Inca 15 kilometri din autostrada de Centura Bucuresti au primit autorizatie de construire

"Inca o etapa importanta pentru realizarea A0, cel mai important proiect rutier din Regiunea Bucuresti-Ilfov. Am semnat autorizatia de construire pentru inca un sector din Lotul II al A0 Sud, aproximativ 15 km de autostrada, portiunea care trece prin localitatile Bragadiru, Magurele, Jilava, Darasti, 1 Decembrie, Vidra si Cornetu", a anuntat Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, potrivit economica.net Autostrada de Centura Bucuresti A0, parte a unui urias proiect european de infrastructura rutiera numit Coridorul 4 pan-european, va avea o lungime totala de 101 km."Asa cum am promis, in maximum 2 ani (2022), vom finaliza cele 5 pasaje pe actuala Centura a Bucurestiului, respectiv Mogosoaia, Berceni, Cernica, Domnesti si Popesti-Leordeni (Oltenitei) si, in maximum 3 ani (2023), cele 3 loturi de pe A0 Sud, adica 52 de km din Autostrada de Centura Bucuresti Sud", a reamintit Scriosteanu.Contractul pentru lotul 2 din A0 Sud a fost semnat in martie anul trecut cu compania din Turcia Alsim Alarko si are o valoare de 750,85 milioane de lei.