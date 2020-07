Inca cinci cadre medicale au fost infectate in Timis. Pana acum 139 de medici si asistente s-au imbolnavit de COVID pe raza judetului

Purtatorul de cuvant al DSP Timis, Cornelia Bubatu, a declarat, miercuri, ca focarele active care se afla in supraveghere epidemiologica sunt o unitate de procesare a carnii din Timisoara (174 cazuri confirmate), un spital privat (sase cazuri confirmate), Spitalul de Psihiatrie Gataia (12 cazuri confirmate), o unitate economica (trei cazuri confirmate), o comunitate (11 cazuri confirmate), un centru privat de ingrijiri paliative (10 cazuri confirmate), o unitate economica din judet (cinci cazuri confirmate), iar in zona Faget sunt 52 de cazuri confirmate, dintre care doua decese.Potrivit acesteia, in ultimele 24 de ore s-au finalizat 19 anchete epidemiologice, iar 21 sunt in desfasurare.Pe de alta parte, Prefectura Timis a anuntat, miercuri, ca numarul total de persoane internate confirmate cu COVID este de 163, iar 10 sunt la ATI, cu unul in plus fata de ziua precedenta."Numarul total de cadre medicale confirmate COVID de la debut este de 139, dar numarul persoanelor externate la cerere, in ultimele 24 de ore, este 0. In acelasi interval s-au efectuat 1.144 de teste pe raza judetului. Numarul total de decese COVID, la nivelul judetului, este de 69", mai precizeaza reprezentantii Prefecturii Timis.