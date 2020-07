Inca doua cazuri de Covid-19, confirmate in Prefectura Constanta

Prefectura Constanta a transmis miercuri seara, este vorba de un barbat de 51 de ani si de o femeie de 46 de ani."Alte doua cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 au fost confirmate in randul angajatilor din Institutia Prefectului - Judetul Constanta, bilantul total ajungand la patru persoane infectate cu noul coronavirus . Este vorba despre un barbat in varsta de 51 de ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta si o femeie de 46 de ani, internata la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta", se arata in comunicatul Prefecturii Constanta.Sursa citata mentioneaza ca toate birourile din cadrul Prefecturii au fost dezinfectate, iar Directia de Sanatate Publica a inceput anchetele epidemiologice.De asemenea, primul caz de Covid-19 din Prefectura Constanta, inregistrat pe 6 iulie nu mai poate fi considerat caz activ, avand in vedere ca angajata institutiei a fost declarata vindecata, a precizat Prefectura.Prefectul George Niculescu a afirmat ca virusul poate lovi pe oricine dintre noi si a cerut respectarea recomandarilor DSP."Trebuie sa fim foarte atenti in continuare si sa gestionam aceasta situatie cu mult calm si maturitate. Respectam toate recomandarile DSP-ului si tin sa le reamintesc, atat colegilor, cat si constantenilor, faptul ca acest virus are o forta deosebita si ne poate lovi pe fiecare dintre noi. In niciun moment, sa nu fim neglijenti, pentru ca repercusiunile pot fi foarte mari. Colegii nostri sunt bine ingrijiti de medicii constanteni, iar starea lor generala este una buna. Le uram, cu totii, insanatosire grabnica!", a declarat prefectul judetului Constanta.De la inceputul pandemiei, in judetul Constanta au fost confirmate 689 de cazuri.