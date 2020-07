Inca trei persoane confirmate pozitiv cu COVID-19 la un centru de tratare a cancerului din Timisoara. Doua sectii au fost inchise, iar intr-o a treia a fost redusa activitatea

Potrivit unui comunicat de presa al OncoHelp, 280 de angajati ai centrului de tratare al cancerului au fost testati in ultimele zece zile."In efortul de a stinge focarul de COVID-19 existent in cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp Timisoara, conform Metodologiei de Supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus in ultimele 10 zile a fost dispusa testarea si retestarea extinsa a intregului personalului din cadrul centrului (un total cumulat de 280 de testari). In urma acetei testari extinse au fost identificati inca 3 angajati infectati: 1 tehnician de radiologie, 1 infirmiera si 1 ingrijitor de curatenie", se arata in comunicat.Astfel, conducerea OncoHelp a luat o serie de masuri: s-a hotarat inchiderea temporara - pana miercuri, 05 august 2020 a sectiilor de Oncologie Medicala si de Hematologie, realizandu-se reprogramarea pacientilor pentru tratamentele oncologice pentru perioada imediat urmatoare redeschiderii celor doua sectii; reducerea activitatii in ambulatoriul de specialitate, acesta functionand doar pentru strictul necesar; realizarea dezinfectiei terminale a celor doua sectii, atat pentru spitalizare continua, cat si pentru spitalizare de zi; monitorizarea continua a starii de sanatate a personalului medical si auxiliar al intregului Centru de Oncologie OncoHelp Timisoara; reinstruirea intregului personal referitor la masurile de preventie a infectiei cu SARS-COV-2 - atat in mediul spitalicesc, cat si in viata de zi cu zi in comunitate."In aceasta perioada Laboratorul de Radioterapie si Sectia de Ingrijiri Paliative din cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp Timisoara isi vor continua activitatea, focarul existent fiind complet izolat de aceste sectii. Cu toate acestea, si aici se vor respecta strict masurile de preventie necesare", se mai arata in comunicat.In cursul acestei saptamani a izbucnit un focar de coronavirus la Centrul de ingrijire a cancerului OncoHelp unde, in urma testarii, 9 cadre medicale si un pacient au fost diagnosticati cu COVID 19.La nivelul judetului Timis sunt active 10 focare de COVID 19. La unitatea de procesare a carnii, Smietfield - 215 cazuri, Spitalul privat Premiere - 6 cazuri, Spitalul de Psihiatrie Gataia - 12 cazuri, fabrica Zoppas din Sannicolau Mare - 3 cazuri, comuna Gottlob - 11 cazuri, OncoHelp - 13 cazuri, Honeywell - 5 cazuri, Maternitatea Odobescu din Timisoara - 4 cazuri si un centru pentru ingrijirea minorilor din Timisoara - 3 cazuri. De asemenea, in orasul Faget care se afla in carantina sunt 55 de cazuri confirmate.