Salvamarii bătuți pe plaja de la Eforie Nord derulează filmul evenimentelor: "Unul m-a luat de gât, altul a venit din față și m-a lovit în tâmplă"

Cei doi salvamari, în vârstă de 44, respectiv 46 de ani, au ajuns la Spitalul Județean din Constanța cu plăgi la cap, fractură de braș și umor dislocat. La rândul lor, doi dintre turiști au acuzat dureri și au fost duși la spital pentru îngrijiri.În încăierare a fost bătut chiar șeful salvamarilor din Eforie, Gheorghe Vătămănescu, care a spus că turiștii erau puși pe scandal „S-a dat prin staţie o intervenţie pe plajă. Când am ajuns acolo, erau nişte turişti care cu o zi înainte îl înjuraseră pe salvamarul care a trecut cu ATV-ul pe acolo în patrulă. Atunci au plecat de pe plajă ca şi cum toate erau bune, doar că au venit a doua zi puşi pe scandal”, a spus salvamarul pentru Adevărul.Acesta a susținut că turiștii s-au arătat deranjați de ATV-ul cu care salvamarii patrulează, motiv pentru care au pornit conflictul. „Când am ajuns acolo erau şase persoane care îl fugăreau pe plajă pe colegul meu. Am încercat să intervin, le-am spus să se calmeze, să-mi spună ce i-a deranjat. A sărit pe mine unul, pe la spate, m-a luat de gât, altul a venit din faţă şi m-a lovit în tâmplă şi am căzut. Când mi-am revenit şi am vrut să mă ridic am văzut că urma să mă lovească din nou şi am băgat mâna pentru a mă proteja. Mi-a fracturat antebraţul”, a mai precizat Gheorghe Vătămănescu, care s-a ales și cu umărul dislocat.Colegul său a fost lovit de unul dintre agesori cu o sticlă în cap și lucrurile ar fi putut degenera dacă nu interveneau oamenii aflați la plajă. IPJ Constanţa a deschis o anchetă in rem, niciuna dintre persoanele implicate în conflict nefiind acuzată de ceva.