Incatusati pentru ca nu au vrut sa opreasca muzica. Patru turisti au fost ridicati de jandarmi pe terasa unui hotel din Mamaia

Cele patru persoane au fost incatusate pentru ca se manifestau recalcitrant si au refuzat sa se legitimeze."Astazi, in jurul orei 15,30, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati despre faptul ca pe terasa unui hotel ar fi avut loc o altercatie intre 4 turisti si administratorul, precum si agentul de paza, ca urmare a faptului ca primii ar fi fost deranjati de solicitarea de a opri muzica, aceasta fiind la o intensitate ridicata. La fata locului au ajuns jandarmi din cadrul G.M.J. Constanta care au procedat la incatusarea turistilor, intrucat se manifestau recalcitrant si au refuzat sa se legitimeze, ulterior fiind condusi la sediul politiei pentru stabilirea identitatii acestora", a mentionat IPJ Conform sursei citate, persoanele respective au fost identificate, fiind vorba despre patru barbati din Craiova, cu varstele cuprinse intre 28 si 38 de ani.Politistii efectueaza cercetari, in acest caz, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice.