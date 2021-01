VIDEO Un autocar cu 44 de pasageri a luat foc pe A1. Nicio persoana nu a fost ranita

"Incendiu autocar pe autostrada A1, km 276, sensul de mers Sebes - Sibiu, fara victime . In jurul orei 5.00, pompierii militari din cadrul Statiei Miercurea Sibiului si Punctului de lucru Saliste au fost solicitati sa intervina de urgenta pe autostrada A1, km 276, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autocar ce transporta circa 44 de pasageri. La fata locului s-au mobilizat 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma, precum si un echipaj SMURD . Pasagerii s-au autoevacuat inainte de sosirea fortelor", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu , Alina Voina.Potrivit sursei citate, autocarul care venea din Franta a ars in totalitate, din cauza unui scurtcircuit electric."La fata locului, incendiul se manifesta generalizat la intreg autocarul. A ars autocarul in totalitate, iar cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost determinata de un scurtcircuit electric. A fost salvata remorca acestuia, care continea bagajele pasagerilor. Din informatiile primite de la fata locului, autocarul se intorcea din Franta", a precizat Alina Voina.Timp de o ora, traficul pe A1 a fost blocat pe un sens de mers.