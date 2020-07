Incendiu in zona Calea Giulesti. Trei vagoane de tren cuprinse de flacari

Vagoanele sunt garate pe 4 linii invecinate. In acest moment incendiul este localizat, potrivit declaratiilor ISU Bucuresti, iar la o prima evaluare, 12 vagoane sunt afectate de incendiu "Intervenim in zona Calea Giulesti pentru stingerea a trei vagoane de tren, dezafectate, aflate pe o linie secundara. Incendiul s-a extins la inca un vagon al unei garnituri de tren, garata in apropiere", a precizat ISU Bucuresti.Pompierii actioneaza cu 6 autospeciale de stingere. Alte 4 autospeciale sunt deplasare spre caz.ISU Bucuresti a mai precizat ca "pana in acest moment nu sunt persoane ranite. Interventia se desfasoara cu dificultate din cauza accesului dificil al autospecialelor.Din cauza arderii generalizate se degaja foarte mult fum".