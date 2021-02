VIDEO Incendiu intr-un bloc din Tulcea. 11 persoane s-au autoevacuat. Pomperii au salvat un catel

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un incendiu anuntat prin 112, la un bloc din municipiul Tulcea.Acolo s-au deplasat patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de salvare la inaltime si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tulcea.CITESTE SI: Accident grav de circulatie la Cotmeana, pe DN 7. O persoana a murit in urma impactului cu un parapet "Incendiul a izbucnit la o garsoniera de la etajul trei si se manifesta cu flacara in balconul imobilului. Prin interventia prompta a pompierilor incendiul a fost lichidat in mai putin de 15 minute, iar din fericire nu au fost inregistrate alte victime . Locatarul garsonierei si alte 10 persoane s-au autoevacuat, iar pompierii au salvat un catel din garsoniera", au transmis reprezentantii ISU Tulcea.La locul interventiei au fost prezenti si politisti si jandarmi Pompierii au precizat ca incendiul a pornit, cel mai probabil, din cauza ca furtunul de la butelie era deteriorat, avand crapaturi.