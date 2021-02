UPDATE VIDEO/ FOTO Incendiu violent la o scoala generala din Vaslui. Focul a izbucnit in camera centralei

Incendiul a fost localizat si nu sunt posibilitati de propagare, anunta ISU Vaslui"Punctul de lucru Ivanesti din cadrul Detasamentului de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj specializat pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa a scolii din localitatea Poienesti.Din primele informatii, nu ar exista persoane surprinse in incendiu. Incendiul se manifesta la nivelul camerei centralei termice a scolii", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Incendiul s-a extins pe la nivelul acoperisului, pe o suprafata de aproximativ 800 de metri. Activitatea didactica nu incepuse in momentul izbucnirii incendiului. La fata locului a fost trimisa si o autospeciala de stingere cu apa si spuma de la Detasamentul de pompieri Vaslui.Prefectul judetului Vaslui, Mircea Bologan a declarat pentru Digi 24 ca la ora izbucnirii incendiului nu erau in scoala copii sau profecori. ancheta va incepe in urmatoarea perioada pentru a se descoperi de la ce a pornit valvataia.